"Динамо" назвало стартовий склад на заключний матч Ліги Європи проти РФШ

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 з латвійським РФШ, який відбудеться сьогодні, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Рубчинський, Ярмоленко, Піхальонок, Кабаєв, Ванат

Запасні: Суркіс, Ігнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – РФШ доступна на нашому сайті.

Після семи турів "Динамо" з одним набраним балом перебуває на останньому, 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського ще після шостого туру втратила шанси на вихід до плейоф.

РФШ з 5 очками посідає 30-ту сходинку турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи і також уже не має шансів на продовження боротьби в єврокубках.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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