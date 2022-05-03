"Динамо" назвало суму, яку зібрало в благодійному євротурне на підтримку України

"Динамо" назвало суму, яку зібрало в благодійному євротурне на підтримку України

Київське "Динамо" у квітні провело п'ять благодійних поєдинків під гаслом "Матч за Мир! Зупинимо війну!", аби допомогти українському народу під час війни з російськими окупантами.

Під час благодійного турне Європою "біло-синім" вдалося зібрати понад 22 мільйони гривень. Ці кошти будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною Росії проти України.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Протягом свого європейського турне кияни провели п'ять матчів. "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1), зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0) та обіграло дортмундську "Боруссію" (3:2) та розписало нічию із загребським "Динамо" (2:2).

Свій останній матч у рамках благодійного турне динамівці проведуть 4 травня. Суперником українського клубу стане швейцарський "Базель". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Після цього частина гравців столичного клубу вирушить до табору збірної України, яка вже розпочала підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022.

Раніше національна команда України з футболу назвала першого спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

У перерві матчу "Динамо" Загреб – "Динамо" Київ Мішель Андраде заспівала "Ой у лузі…"

Читайте також:

Збірна України виграла дев'ять медалей у перший день Дефлімпіади: хто став володарями нагород

Малиновський розкішним асистом допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки в матчі Серії А (відео)

Росію вигнали з європейського футболу: УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним країни-агресорки