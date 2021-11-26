"Динамо" не отримає борг за трансфер скандального парагвайського вінгера

"Олімпії" нічим повертати заборгованість київському клубу.

Парагвайська "Олімпія" не виплачуватиме необхідну суму київському "Динамо" за трансфер Дерліса Гонсалеса через відсутність грошей.

Про це повідомив член дирекції "Олімпії" Педро Балотти.

"Ми перебуваємо у непростій ситуації і не можемо виплатити борг по Дерлісу Гонсалесу, бо у нас немає грошей. Нам нема чим платити, тому ми не здатні погасити борг. Щоб з'явилися гроші, потрібно працювати", – цитує функціонера D10.

За рішенням ФІФА, "Олімпія" має виплатити київському "Динамо" борг у розмірі 5,5 млн євро. 5 млн євро парагвайці винні "біло-синім" за трансфер футболіста, а ще півмільйона – судові витрати та штрафні санкції. "Торочкуваті" мають погасити заборгованість за 45 днів починаючи з середини жовтня.

Зазначимо також, що загальні борги парагвайського клубу становлять понад 50 млн доларів.