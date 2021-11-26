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"Динамо" не отримає борг за трансфер скандального парагвайського вінгера

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"Динамо" не отримає борг за трансфер скандального парагвайського вінгера

Associated Press

"Олімпії" нічим повертати заборгованість київському клубу.

Парагвайська "Олімпія" не виплачуватиме необхідну суму київському "Динамо" за трансфер Дерліса Гонсалеса через відсутність грошей.

Про це повідомив член дирекції "Олімпії" Педро Балотти.

"Ми перебуваємо у непростій ситуації і не можемо виплатити борг по Дерлісу Гонсалесу, бо у нас немає грошей. Нам нема чим платити, тому ми не здатні погасити борг. Щоб з'явилися гроші, потрібно працювати", – цитує функціонера D10.

За рішенням ФІФА, "Олімпія" має виплатити київському "Динамо" борг у розмірі 5,5 млн євро. 5 млн євро парагвайці винні "біло-синім" за трансфер футболіста, а ще півмільйона – судові витрати та штрафні санкції. "Торочкуваті" мають погасити заборгованість за 45 днів починаючи з середини жовтня.

Зазначимо також, що загальні борги парагвайського клубу становлять понад 50 млн доларів. 

  • За даними Transfermarkt, контракт парагвайського вінгера з "торочкуватими" розраховано до кінця 2024 року;
  • В нинішньому сезоні Гонсалес зіграв у шести матчах команди і забив два гола;
  • "Олімпія" розглядає варіант його продажу для повернення боргу.
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