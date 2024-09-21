"Динамо" не впоралося з "Рухом", вперше в сезоні УПЛ втративши очки (відео)

Київське "Динамо" та львівський "Рух" зіграли внічию в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:0 .

В першому таймі м'яч не опинився у сітці воріт жодної з команд. Після перерви "жовто-чорні" могли вийти вперед, але гол Ігоря Краснопіра на 50-й хвилині після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

У середині другої половини зустрічі львів'яни та кияни обмінялися ударами в каркас воріт, однак до фінального свистка рахунок на табло так і не змінився.

Огляд матчу "Динамо" – "Рух"

Буде додано незабаром.

"Динамо" вперше втратило очки у поточному розіграші УПЛ. Команда Олександра Шовковського з 16 очками очолює УПЛ, випереджаючи "Олександрію" за додатковими показниками. "Рух" з 11 балами посідає четверту позицію.

У наступному турі чемпіонату України "біло-сині" 29 вересня на виїзді зустрінуться з "Лівим Берегом". Того ж дня "Рух" прийме "Колос".

Додамо, що наступний матч "Динамо" проведе у середу, 25 вересня, проти римського "Лаціо" в рамках першого туру основного раунду Ліги Європи.

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