"Динамо" не змогло обіграти "Металіст 1925" в УПЛ – воротар харків'ян відбив пенальті від Циганкова

Київське "Динамо" і харківський "Металіст 1925" зіграли внічию в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Лобановського закінчився з рахунком 0:0 .

Підопічні Мірчі Луческу домінували на футбольному полі протягом усього матчу. Уже на 6-й хвилині Віталій Буяльський загрожував воротам суперника, але пробив вище цілі.

Могли виводити "Динамо" вперед також Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Владислав Ванат, однак після їхніх ударів надійно діяв воротар харків'ян Олег Мозіль.

Найкращий гольовий шанс динамівці мали перед перервою. Бека Вачіберадзе збив Сидорчука у власному карному майданчику – арбітр без вагань призначив пенальті. Проте Циганков з 11-метрової позначки не зумів переграти Мозіля – воротар "Металіста 1925" потягнув постріл лідера киян у правий верхній кут.

У другому таймі "біло-сині" продовжити тиснути на ворота харківського клубу. На 48-й хвилині Денис Гармаш потужно пробив здалеку, але Мозіль був на місці. На 55-й хвилині Ілля Забарний бив здалеку, але м'яч полетів над воротами. Ще за три хвилини Гармаш головою спрямував круглого поруч зі стійкою після накидання Сидорчука.

Від 66-ї до 68-ї хвилини у киян було ще два моменти: Сидорчук здалеку пробив впритул до ближньої стійки. а Володимир Шепелєв примудрився з метра не влучити у порожні ворота. Під завісу зустрічі Буяльський таки міг вирвати для своєї команди перемогу, але Мозіль здійснив черговий сейв.

Попри всі старання, "Динамо" так і не змогла розпечатати ворота харків'ян, задовольнившись нічиєю.

Після цього матчу "Динамо" з 27 очками посідає третє місце в УПЛ. "Металіст 1925" розташовується на шостій позиції з 18 балами.

Попереду у киян перенесений матч 8-го туру з "Металістом", який відбудеться 30 листопада. "Металіст 1925" проведе наступний поєдинок уже після зимової паузи – на початку березня харків'яни зіграють з "Шахтарем".

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