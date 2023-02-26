"Динамо" не змогло виграти заключний спаринг на зборах у Туреччині (відео)

Уже наступного вікенду кияни зіграють з "Інгульцем" в чемпіонаті України.
Київське "Динамо" у заключному контрольному матчі на зимових тренувальних зборах у Туреччині зіграло внічию з латвійською "Валмієрою" – 1:1.
На початку другого тайму "біло-сині" вийшли вперед зусиллями Віталія Буяльського. Проте втримати перемогу підопічним Мірчі Луческу не вдалося – Джібріла Гейє швидко відновив паритет у зустрічі. Більше голів команди не забивали.
Зазначимо, що з перших хвилин за "Валмієру" зіграв півзахисник молодіжної збірної України Іван Желізко.
Повне відео матчу
- Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
- Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем". Гра відбудеться у суботу, 4 березня. Початок – о 13:00.
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