"Динамо" не зуміло обіграти одного з аутсайдерів УПЛ і залишилося на четвертому місці в чемпіонаті

"Динамо" зіграло внічию з "Рухом" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінсився з рахунком 1:1 .

Першми в цій зустрічі забили кияни. На 16-й хвилині Владислав Ванат відзначився після передачі Беніто.

Однак ще до перерви львів'яни відігралися. На 40-й хвилині Олексій Довгий відновив паритет у цьому пртистоянні.

У другому таймі команди показали рівну гру. За весь поєдинок "жовто-чорні" та "біло-сині" завдали по три удари в площину воріт. Як підсумок, нічия.

"Динамо" (40 очок) залишилося на четвертому місці в УПЛ. "Рух" (19 балів) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі команда Луческу 22 квітня прийме "Шахтар", а львівський клуб 19 квітня зустрінеться з "Інгульцем".

Читайте також:

"Колос" здобув другу поспіль перемогу в УПЛ і впритул наблизився до зони єврокубків (відео)

Все вирішив швидкий гол: "Кривбас" зазнав несподіваної поразки на старті 21-го туру УПЛ (відео)

Збірним України офіційно заборонили змагатися на турнірах за участю спортсменів із країн-агресорок