"Динамо" не зуміло перемогти в другому поспіль матчі на літніх зборах (відео)

"Динамо" не зуміло перемогти в другому поспіль матчі на літніх зборах (відео)

Команда Мірчі Луческу розійшлася нічиєю з швейцарським клубом "Лозанна-Спорт".

Київське "Динамо" провело другий спаринг на навчально-тренувальних зборах у Швейцарії. "Біло-сині" зіграли внічию зі швейцарською "Лозанною-Спорт". Матч завершився з рахунком 1:1.

Люксембурзький нападник Жерсон Родрігес вивів українську команду вперед на 7-й хвилині, реалізувавши пенальті. Проте для перемоги цього виявилося замало. Гол Рібейро на початку другого тайму приніс швейцарцям нічию.

Динамо (1 тайм): Бойко - Кравченко, Бражко, Сирота, Сідклей - Андрієвський, Гармаш - Лєднєв, Родрігес, Антюх - Супряга.

Динамо (2 тайм): Бойко - Скорко, Вівчаренко, Шабанов, Дубінчак - Шепелєв, Андрієвський (Коробенко, 70) - Антюх (Кулач 64), Лєднєв (В. Волошин, 83), Де Пена - Ванат (Н. Волошин, 70).

Зазначимо, що "біло-сині" не змогли виграти вже другий спаринг на зборах у Швейцарії. У першому контрольному поєдинку підопічні Луческу видали гольову перестрілку з "Базелем" (4:4).

"Динамо" в минулому сезоні виграло всі внутрішні трофеї в Україні - Чемпіонат, Кубок і Суперкубок.

Нову кампанію "біло-сині" розпочнуть 24 липня матчем за Суперкубок України з "Шахтарем".

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