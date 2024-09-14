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"Динамо" обіграло "Зорю", здобувши четверту перемогу поспіль на старті сезону УПЛ (відео)

"Динамо" обіграло "Зорю", здобувши четверту перемогу поспіль на старті сезону УПЛ (відео)

"Зоря" – "Динамо" / Фото: ФК "Зоря"

Команда Олександра Шовковського піднялася на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

"Динамо" перемогло "Зорю" в матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 0:2.

Обидва голи "біло-сині" забили після перерви. На 67-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Віталій Буяльський, розстрілявши ворота після передачі Костянтина Вівчаренка з лівого флангу.

На 78-й хвилині підопічні Олександра Шовковського подвоїли свою перевагу – Максим Брагару з лівого флангу змістився в центр і точно пробив низом у дальній кут.

Огляд матчу "Зоря" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це четверта поспіль перемога на старті поточного сезону УПЛ. До цього "біло-сині" обіграли "Верес" (2:1), "Карпати" (3:1) та ЛНЗ (1:0).

Із 12 очками кияни піднялися на друге місце у турнірній таблиці та на один бал відстають від лідера "Олександрії", яка зіграла на один матч більше. "Зоря" з 9 пунктами після шести поєдинків перебуває на шостій позиції.

У наступному турі УПЛ команда Шовковського 21 вересня прийме "Рух". Перед цим "Динамо" 18 вересня в Києві зіграє з "Ворсклою" в перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату України. "Зоря" 23 вересня у гостях зустрінеться з "Колосом" в рамках 7-го туру національної першості.

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