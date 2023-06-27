"Динамо" офіційно оголосило про повернення Ярмоленка – деталі контракту (відео)

Капітан збірної України знову виступатиме на батьківщині.

Київське "Динамо" оголосило про перехід півзахисника Андрія Ярмоленка.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", новий контракт Андрія з "Динамо" розрахований на два роки.

"Динамо" емоційним роликом повідомило про трансфер Ярмоленка у соцмережах. "Час повертатися додому. Вперед, "Динамо", – говорить Андрій на відео.

33-річний вінгер повернувся до столичного клубу у статусі вільного агента. У червні капітан збірної України залишив еміратський "Аль-Айн".

Минулого сезону Ярмоленко провів 33 матчі за "Аль-Айн" у всіх турнірах, забив 12 голів та зробив чотири результативні передачі.

Ярмоленко виступав за "Динамо" від 2007 до 2017 року. У складі "біло-синіх" він зіграв 340 матчів в усіх змаганнях, забив 137 голів і віддав 90 асистів.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов з "Динамо" до дортмундської "Боруссії". Від літа 2018 року він захищав кольори лондонського "Вест Гема", а в липні 2022-го приєднався до "Аль-Айна", де грав під керівництвом Сергія Реброва.

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