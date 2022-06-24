"Динамо" офіційно оголосило про проведення двох товариських матчів із французьким грандом

Київський колектив у середині липня зіграє контрольні спаринги з одним із найтитулованіших клубоів Ліги 1 - "Ліоном".

Зазначається, що дуелі "Динамо" та "Ліона" будуть зіграні 12 липня . Початок ігор о 19:00 та о 22:00 годинах за київським часом.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначається, що обидва матчі прийматиме "Стад П'єр Раджон" на території французької комуни Бургеун-Жальє. Усі виручені кошти передадуть на благодійні потреби, пов'язані з російським вторгненням до України.

"Динамо" через повномасштабне вторгнення з боку РФ достроково завершила сезон в УПЛ на другій сходинці;

"Ліон", своєю чергою, фінішував у національній першості на восьмій позиції.

Додамо, що у рамках благодійної серії "Match for Peace. Stop War in Ukraine!" від 12 квітня до 13 травня "Динамо" провело сім матчів у європейських містах, зігравши з польською "Легією", турецьким "Галатасараєм", румунським "ЧФР 1907 Клуж", німецькою "Борусією" Дортмунд, хорватським "Динамо", швейцарським "Базелем" та естонською "Флорою". Під час цих матчів та завдяки супутнім благодійним заходам та аукціонам було зібрано понад 25 млн грн.

26 червня підопічні Мірчі Луческу проведуть контрольний матч з "Івердон Спорт", а 29 червня - з "Лозанною".

Додамо, вже наступного місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20 та 26 або 27 липня.

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