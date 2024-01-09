"Динамо" оголосило імена суперників на зимових зборах – календар спарингів

​​​​​​Київське "Динамо" оприлюднило спаринг-партнерів на зимових зборах у Туреччині.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, зовсім скоро "біло-сині" розпочнуть підготовку до другої частини сезону.

Спершу команди Олександра Шовковського тренуватиметься на клубній базі у Віті-Литовській, після чого вирушать на тренувальний збір до Туреччини.

Там "Динамо" проведе низку контрольних матчів, багато з яких вже погоджено. Перший спаринг заплановано на 26 січня.

Розклад контрольних матчів киян на турецькому зборі наразі має такий вигляд:

26 січня: "Динамо" – "Балкані" (Косово)

29 січня: "Динамо" – "Легія" (Польща)

30 січня: "Динамо" – "Пахтакор" (Узбекистан)

2 лютого: "Динамо" – "Левські" (Болгарія)

8 лютого: "Динамо" – "Лієпая" (Латвія)

9 лютого: "Динамо" – "Шкендія" (Північна Македонія)

12 лютого: "Динамо" – РФШ (Латвія)

17 лютого: "Динамо" – "Шериф" (Молдова)

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): у 18-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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