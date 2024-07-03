"Динамо" оголосило про підписання футболіста олімпійської збірної України

Валентин Рубчинський перейшов до "біло-синіх" з "Дніпра-1".

Київське "Динамо" оформило трансфер півзахисника "Дніпра-1" та олімпійської збірної України Валентина Рубчинського.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, контракт із 22-річним футболістом розрахований на найближчі чотири роки.

Рубчинський є вихованцем академії "Дніпра". За першу команду "Дніпра-1" він виступав від літа 2022 року.

У складі дніпровського клубу Валентин зіграв 72 матчі у всіх турнірах, забив три голи та віддав дев'ять результативних передач.

Також Рубчинський є гравцем олімпійської збірної України, за яку провів три матчі. Він потрапив до складу "синьо-жовтих" для підготовки до Олімпіади-2024.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" підписало півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка. Також "біло-сині" оформили трансфер півзахисника Максима Брагару, який минулого сезону виступав за одеський "Чорноморець".

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 "Динамо" посіло друге місце в УПЛ, програвши боротьбу за чемпіонство "Шахтарю".

Команда Олександра Шовковського у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє із сербським "Партизаном". Перший матч буде номінально домашнім для киян та відбудеться 23 липня у польському Любліні, поєдинок у відповідь – 31 липня у Белграді.

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