"Динамо" оголосило про призначення нового керманича: хто замінив Луческу

Київське "Динамо" призначило Олександра Шовковського виконувачем обов'язків головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

Легендарний голкіпер киян замінив на посаді Мірчу Луческу, який напередодні після поразки від "Шахтаря" в матчі 13-го туру УПЛ подав у відставку з посади керманича "біло-синіх", а також оголосив про завершення тренерської кар'єри.

У тренерському штабі Шовковського будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

48-річний СаШо працював асистетном Луческу в "Динамо" від січня 2023 року. Наприкінці минулого сезону він вже виконував обов'язки головного тренера "Динамо", коли румунський фахівець вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.

Після поразки від "Шахтаря" (0:1) кияни з 16 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, але мають три гри в запасі. "Біло-сині" не змогли виграти жоден з чотирьох останніх матчів в чемпіонаті України. Перед Класичним "Динамо" програло "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1), а також зіграло внічию з "Колосом" (1:1).

У першому поєдинку після відставки Луческу "біло-сині" 12 листопада на виїзді зустрінуться з "Кривбасом" в рамках 14-го туру УПЛ.

Читайте також:

"Стало для нас несподіванкою": Ігор Суркіс відреагував на рішення Луческу залишити "Динамо"

Головний тренер "Шахтаря" прокоментував перемогу над "Динамо" та відставку Луческу

УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця