Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Динамо" оголосило стартовий склад на матч Ліги Європи проти "Вікторії" Пльзень

"Динамо" оголосило стартовий склад на матч Ліги Європи проти "Вікторії" Пльзень

"Динамо" Київ / Фото: ФК Динамо Київ

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 проти "Вікторії" Пльзень, який відбудеться сьогодні, 28 листопада, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

"Динамо": Бущан, Біловар, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Вівчаренко, Буяльський, Рубчинський, Ванат

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Герреро, Брагару, Михайленко

Також став відомий стартовий склад чеського клубу на матч проти "Динамо".

"Вікторія": Єдличка, Две, Маркович, Ємелка, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Видра, Їрка

Запасні: Тврдонь, Баєр, Гейда, Палуска, Рікардіньйо, Копіц, Сойка, Москера, Панош, Гавер, Слончік, Вашулін

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Вікторія" Пльзень доступна на нашому сайті.

Після чотирьох турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1) та зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4).

"Вікторія" Пльзень йде на 16-й позиції турнірної таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 6 очок. Чеський клуб зіграв унічию з "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем" (0:0), ПАОКом (2:2) та переміг "Реал Сосьєдад" (2:1).

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного раунду – на якому місці "Шахтар"

Український голкіпер Трубін не потиснув руку росіянину перед матчем Ліги чемпіонів (відео)

"Шахтар" у меншості розгубив перевагу в два м'ячі та програв ПСВ у Лізі чемпіонів (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація