"Динамо" оголосило стартовий склад на матч Ліги Європи проти "Вікторії" Пльзень

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 проти "Вікторії" Пльзень, який відбудеться сьогодні, 28 листопада, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

"Динамо": Бущан, Біловар, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Вівчаренко, Буяльський, Рубчинський, Ванат

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Герреро, Брагару, Михайленко

Також став відомий стартовий склад чеського клубу на матч проти "Динамо".

"Вікторія": Єдличка, Две, Маркович, Ємелка, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Видра, Їрка

Запасні: Тврдонь, Баєр, Гейда, Палуска, Рікардіньйо, Копіц, Сойка, Москера, Панош, Гавер, Слончік, Вашулін

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Вікторія" Пльзень доступна на нашому сайті.

Після чотирьох турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1) та зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4).

"Вікторія" Пльзень йде на 16-й позиції турнірної таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 6 очок. Чеський клуб зіграв унічию з "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем" (0:0), ПАОКом (2:2) та переміг "Реал Сосьєдад" (2:1).

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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