"Динамо" оголосило стартовий склад на матч з "Реал Сосьєдадом" у Лізі Європи

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 проти іспанського "Реал Сосьєдада", який відбудеться сьогодні, 12 грудня, на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні.

"Динамо": Бущан, Біловар, Попов, Дячук, Караваєв, Бражко, Михайленко, Дубінчак, Волошин, Рубчинський, Герреро

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Ванат, Кабаєв, Андрієвський, Малиш, Тимчик, Буяльський, Брагару, Піхальонок

Також став відомий стартовий склад іспанського клубу на зустріч з "Динамо".

"Реал Сосьєдад": Реміро, Муньос, Агерд, Субельдія, Арамбуру, Мендес, Гонсалес, Оласагасті, Кубо, Оярсабаль, Беккер

Запасні: Марреро, Одріосола, Оускарссон, Лопес, Гомес, Садік, Туррієнтес, Сучич, Магунаселайя, Марін, Мартін, Руперес

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Реал Сосьєдад" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

Після п'яти турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1), зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4) та поступилося "Вікторії" Пльзень (1:2).

"Реал Сосьєдад" перебуває на 16-й позиції турнірної таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 7 очок. Баски зіграли внічию з "Ніццою" (1:1), програли "Андерлехту" (1:2), здолали "Маккабі" Тель-Авів (2:1), поступилися "Вікторії" Пльзень (1:2) та обіграли "Аякс" (2:0).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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