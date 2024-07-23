"Динамо" оголосило стартовий склад на перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів з "Партизаном"

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Київське "Динамо" назвало стартовий склад на перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти сербського "Партизана", який відбудеться у вівторок, 23 липня, на "Арені Люблін" у польському Любліні.
"Динамо": Бущан, Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко, Бражко, Буяльський, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат
Запасні: Нещерет, Моргун, Малиш, Себальйос, Біловар, Дубінчак, Піхальонок, Андрієвський, Діалло, Лонвейк, Волошин, Супряга
Також став відомий стартовий склад сербської команди на гру проти киян.
"Партизан": Йованович, Де Медіна, Антич, Муякич, Маркович, Гох, Арріага, Захід, Калюлю, Ксандер, Салданья
Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Партизан".
Матч-відповідь між "Динамо" та "Партизаном" відбудеться у середу, 31 липня, у сербському Белграді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).
Раніше повідомлялося, що "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед матчем з "Партизаном" через участь сербського клубу у товариському турнірі в Москві на початку липня цього року.
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