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"Динамо" оголосило стартовий склад на вирішальний матч відбору Ліги конференцій проти "Бешикташа"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Динамо" оголосило стартовий склад на вирішальний матч відбору Ліги конференцій проти "Бешикташа"

"Динамо" – "Бешикташ" / Фото: ФК Динамо Київ

Поєдинок у Стамбулі розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Київське "Динамо" оприлюднило стартовий склад на матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького "Бешикташа".

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваєв, Волошин, Буяльський, Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Біловар, Рамадані, Андрієвський, Шепелєв, Царенко, Бражко, Діалло, Беніто, Перріс.

Також став відомий стартовий склад стамбульців на поєдинок проти "Динамо".

"Бешикташ": Гюнок, Розьє, Уйсал, Коллі, Булут, Хаджіахметовіч, Учан, Фернандеш, Мулека, Абубакар, Рашіца.

Запасні: Акгун, Делібаш, Дестаноглу, Зайнутдінов, Кайра Їлмаз, Мераш, Окслейд-Чемберлен, Онана, Ребіч, Тікназ, Тосун, Ювакуран.

Поєдинок "Бешикташ" – "Динамо" відбудеться у четвер, 31 серпня, у Стамбулі на стадіоні "Водафон Парк". Початок – о 21:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Бешикташ" – "Динамо". Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Зазначимо, що у першій зустрічі, яку команди провели у Бухаресті, "Динамо" поступилося "Бешикташу" з рахунком 2:3.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що один з лідерів "біло-синіх" Андрій Ярмоленко через травму не допоможе своїй команді у матчі-відповіді плейоф відбору Ліги конференцій з "Бешикташем".

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Дата публікації
Перегляди
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