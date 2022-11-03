З Бєсєдіним та Ванатом: "Динамо" оголосило стартовий склад на заключний матч Ліги Європи

Стали відомі стартові склади на матч 6-го туру групової стадії Ліги Європи між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче".

У четвер, 3 листопада, київське "Динамо" зіграє проти турецького "Фенербахче" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23.

Команди визначилися зі стартовими складами на матч.

"Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Буяльський, Бєсєдін;

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Сирота, Кендзьора, Кравченко, Караваєв, Андрієвський, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Діалло;

"Фенербахче": Байиндир, Осайі-Самюел, Салай, Азіз, Кадиоглу, Гюлер, Арао, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї;

Запасні: Четін, Акьюз, Аліоскі, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демір, Мор, Кінг.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

"Динамо" та "Фенербахче" зустрінуться вже вчетверте цього сезону. Саме кияни вибили стамбульський клуб з кваліфікації Ліги чемпіонів. А от поєдинок першого туру Ліги Європи завершився на користь "жовтих канарок".

Перед заключним туром "Динамо" з одним набраним балом замикає групу B. "Фенербахче" і французький "Ренн" лідирують, маючи по 11 очок. Кіпрський АЕК Ларнака з 4 пунктами забронював за собою третю позицію.

У паралельному матчі "Ренн" прийматиме АЕК. Ця гра також розпочнеться 3 листопада, о 22:00 за київським часом.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах ЛЄ (1/16 фіналу) зіграють з клубами, які стануть третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, у стикових матчах Ліги конференцій позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які фінішують другими у квартетах ЛК.

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