"Динамо" оголосило заявку на матчі з "Партизаном" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" визначилося із заявкою на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти сербського "Партизана".

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, у прийдешніх поєдинках головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський розраховує на 24 футболістів.

Заявка "Динамо" на матчі з "Партизаном" у Лізі чемпіонів

Воротарі: Бущан, Моргун, Нещерет

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Попов, Караваєв, Михавко, Себальос, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Бражко, Буяльський, Діалло, Кабаєв, Лонвейк, Пiхальонок, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга

Перший матч "Динамо" проти "Партизана" буде номінально домашнім для віцечемпіона України та відбудеться у вівторок, 23 липня, у польському Любліні на "Арені Люблін". Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Поєдинок-відповідь відбудеться у середу, 31 липня, у Белграді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Якщо "Динамо" зможе пройти "Партизан", то забезпечить собі єврокубкову осінь – щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій. У разі програшу київський клуб продовжить змагатися у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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