"Динамо" оприлюднило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

Київське "Динамо" подало заявку команди на матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче".

Керманич "біло-синіх" Мірча Луческу вніс до заявки на поєдинки з турецьким грандом 28 футболістів - 21 за списком "А" і 7 за списком "Б",

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Заявка "Динамо" на матчі з "Фенербахче":

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет (список Б)

Захисники: Томаш Кендзьора, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (останні троє - список Б).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Денис Антюх, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Олександр Яцик (останні двоє - список Б).

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Владислав Ванат (список Б).

Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть 20 липня в польському Лодзі. Початок гри - о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок поєдинку - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Читайте також:

Динамо - Фенербахче: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

"Динамо" поступилося в останньому спарингу перед дуеллю з "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів