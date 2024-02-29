"Динамо" отримало дозвіл проводити матчі з глядачами та розпочало продаж квитків на наступну гру

Уболівальники зможуть відвідати вже найближчий домашній матч "біло-синіх" проти "Чорноморця".

Київське "Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів з глядачами від міської військової адміністрації.

Про це столичний клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Уболівальники матимуть змогу відвідати вже найближчий домашній поєдинок "біло-синіх" проти одеського "Чорноморця", який відбудеться у суботу, 2 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Початок зустрічі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Динамо" та "Чорноморцем" – о 15:30.

Ціна квитків, залежно від категорії, становитиме 200, 300 та 400 гривень. З міркувань безпеки кількість квитків у продажу обмежена.

Наразі "Динамо" (31 бал) посідає п'яте місце в УПЛ і на 6 очок відстає від лідера чемпіонату "Кривбаса", однак столичний клуб має три поєдинки в запасі.

Нагадаємо, в першому матчі весняної частини УПЛ команда Олександра Шовковського перемогла "Металіст 1925" з рахунком 4:2.

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