"Динамо" отримало потенційного суперника в плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Перед цим кияни мають пройти грецький "Аріс".

Стало відомо, з ким може зустрітися київське "Динамо" в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Згідно з результатами жеребкування, команда Мірчі Луческу отримала в суперники переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан).

Перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 24 серпня, а поєдинки у відповідь – 31 серпня.

Зазначимо, що єврокампанію "біло-сині" розпочнуть з третього раунду відбору Ліги конференцій. Тож для початку "Динамо" повинно виграти двоматчеву дуель у грецького "Аріса". Поєдинки відбудуться 10 і 17 серпня.

Окрім "Динамо", у відборі Ліги конференцій з українських клубів виступала полтавська "Ворскла". Проте команда Віктора Скрипника програла грузинській "Ділі" в 2-му кваліфікаційному раунді та вилетіла з єврокубків.

Нагадаємо, також стало відомо, з ким зіграє "Дніпро-1" у плейоф відбору Ліги конференцій, якщо програє празькій "Славії" у третьому кваліфай-раунді Ліги Європи.

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