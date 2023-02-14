Динамо – Пахтакор: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

У вівторок, 14 лютого, київське "Динамо" проведе свій дев'ятий поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Суперником "біло-синіх" стане представник чемпіонату Узбекистану "Пахтакор", який тренує колишній динамівець Максим Шацьких.

Товариський матч відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex. Початок гри – о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція спарингу між "Динамо" і "Пахтакором".

Раніше "Динамо" здобуло п'ять поспіль перемог на зборах у Туреччині. Команда Мірчі Луческу розгромила румунську "Унірю Деж" (5:1), обіграла данський "Вайле" (2:0), здолала північномакедонську "Шкендію" (1:0), розбила північномакедонський "Сілекс" (4:0) та переграла румунську "Політехніку" (2:0).

Перед цим кияни розгромно програли віденському "Рапіду" (0:4), поступилися словенському "Марибору" (0:2) та зіграли внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" (2:2).

Наступні два спаринги "Динамо" проведе з латвійськими клубами. 17 лютого кияни зіграють з "Лієпаєю", а 20 лютого зустрінуться зі "Сконто". Початок обох матчів – о 16:00 за київським часом.

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем". Гра відбудеться у суботу, 4 березня. Початок – о 13:00.

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