Динамо – Пахтакор: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться третій спаринг "біло-синіх" на зимових зборах.

У вівторок, 30 січня, київське "Динамо" проведе свій третій товариський матч на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане ташкентський "Пахтакор" (Узбекистан), головним тренером якого є колишній форвард "біло-синіх" Максим Шацьких.

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 16:00 за київським часом. До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Пахтакор".

Зазначимо, що у двох перших спарингах турецьких зборів кияни зазнали поразок. Спершу "Динамо" поступилося косовському клубу "Балкані" (0:2), а потім програло польській "Легії" з Варшави (1:3).

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): у 18-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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