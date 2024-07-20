Динамо – Партизан: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 липня, київське "Динамо" зіграє із сербським "Партизаном" у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться у польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Минулого сезону "Динамо" посіло друге місце в УПЛ, програвши боротьбу за золоті медалі "Шахтарю". Своєю чергою, "Партизан" фінішував другим у чемпіонаті Сербії.

Де дивитися матч Динамо – Партизан

На території України поєдинок між "Динамо" і "Партизаном" у прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Партизан".

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Партизан

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку віцечемпіона України. На перемогу "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 1,58. Нічия – 4,15. Виграш сербського клубу – 5,40.

На прохід команди Олександра Шовковського до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,41. Підсумковий успіх "Партизана" – 2,88.

Матч-відповідь між сербським і українським клубами відбудеться у середу, 31 липня, у Белграді. Початок – о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що з метою безпеки обидва матчі між "Динамо" та "Партизаном" відбудуться без виїзних уболівальників.

Якщо "Динамо" подолає другий відбірковий раунд Ліги чемпіонів, то забезпечить собі єврокубкову осінь – щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій. У разі програшу "Партизану" київський клуб продовжить змагатися у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Жеребкування третього кваліфай-раунду ЛЧ відбудеться 22 липня, матчі – 6/7 серпня та 13 серпня.

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