Динамо – Партизан: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Дивіться у прямому ефірі стартовий поєдинок "біло-синіх" у новому євросезоні.

У вівторок, 23 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25, у якому київське "Динамо" зіграє із сербським "Партизаном".

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, місцем проведення номінально домашнього для "біло-синіх" поєдинку стане "Арена Люблін" у польському Любліні. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Минулого сезону "Динамо" посіло друге місце в УПЛ, програвши боротьбу за золоті медалі "Шахтарю". Своєю чергою, "Партизан" фінішував другим у чемпіонаті Сербії.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Партизаном" відбудеться у середу, 31 липня, у Белграді. Початок – о 21:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

До вашої уваги пряма відеотрансляція першого поєдинку між українським і сербським клубами.

Відеотрансляція матчу Динамо – Партизан

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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