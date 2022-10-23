"Динамо" перед вирішальною єврокубковою битвою не зуміло подужати "Ворсклу" в УПЛ

Київське "Динамо" не змогло обіграти полтавську "Ворсклу" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Лобановського завершився внічию - 1:1 .

"Біло-сині" вийшли вперед на 33-й хвилині протистояння. Віталій Буяльський випередив усіх у карному майданчику суперника і проштовхнув м'яч у сітку після скидки головою від Артема Бєсєдіна.

Проте перед перервою полтавці несподівано відновили паритет. Владлен Юрченко скористався метушнею у штрафному майданчику киян і спрямував м'яч у ворота.

У другому таймі підопічні Мірчі Луческу тиснули на ворота "зелено-білих", але вирвати перемогу їм так і не вдалося.

Після цього матчу "Динамо" з 10 очками посідає восьме місце в таблиці УПЛ. "Ворскла" з 8 балами йде на 11-й сходинці.

У наступному турі кияни 30 жовтня зустрінуться з "Кривбасом", а полтавці днем раніше зіграють з "Минаєм".

Нагадаємо, у четвер, 27 жовтня, "Динамо" проведе матч 5-го туру Ліги Європи проти АЕКа з Ларнаки. "Біло-синім" необхідна лише перемога, щоб зберегти шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

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