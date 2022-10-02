"Динамо" перед вояжем до Франції здобуло другу перемогу в сезоні УПЛ (відео)

У неділю, 2 жовтня, київське "Динамо" в гостях зустрічалося з "Минаєм" в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Київське "Динамо" обіграло "Минай" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Минай" завершився поразкою господарів з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Мірчі Луческу забили на початку другого тайму. На 51-й хвилині Віктор Циганков відзначився красивим ударом в один дотик. М'яч залетів точно у нижній кут.

Цього киянам вистачило для перемоги, яка для "біло-синіх" стала другою поспіль в УПЛ після двох сенсаційних поразок на старті сезону.

"Динамо" з 6 очками наразі посідає дев'яте місце в турнірній таблиці. "Минай" має 4 бали та йде 11-м.

У наступному турі УПЛ кияни 9 жовтня зіграють з "Рухом", а закарпатський клуб того ж дня зустрінеться з "Кривбасом".

Нагадаємо, "Динамо" також представляє Україну на груповому етапі Ліги Європи. У четвер, 6 жовтня, "біло-сині" на виїзді протистоятимуть французькому "Ренну". Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також:

Хет-трик героя молодіжної збірної: "Шахтар" познущався з "Металіста" та вирвався в лідери УПЛ

Четверта перемога поспіль: "Дніпро-1" розгромив суперника та очолив турнірну таблицю УПЛ

"Ворскла" у меншості виграла битву аутсайдерів, здобувши першу перемогу в новому сезоні УПЛ