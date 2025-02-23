"Динамо" перемогло "Карпати" у першому матчі УПЛ після зимової паузи (відео)

Команда Олександра Шовковського лідирує з відривом у 5 очок від найближчого переслідувача.

Київське "Динамо" перемогло львівські "Карпати" в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Невдовзі після перерви "біло-сині" відкрили рахунок – точного удару на 54-й хвилині завдав Микола Михайленко.

На 75-й хвилині підопічні Олександра Шовковського подвоїли свою перевагу – Владислав Ванат отримав передачу від Костянтина Вівчаренка та з меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Огляд матчу "Динамо" – "Карпати"

Після цієї перемоги "Динамо" (46 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. Кияни випереджають найближчого переслідувача "Олександрію" на 5 балів. Відрив "біло-синіх" від "Шахтаря", який йде третім, зріс до 13 пунктів, але "гірники" мають два матчі в запасі. "Карпати" з 24 очками перебувають на шостому місці.

У наступному турі "Динамо" у гостях позмагається з "Ворсклою", а "Карпати" приймуть ЛНЗ. Обидва поєдинки відбудуться 28 лютого.

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