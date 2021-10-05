"Динамо" підписало довгострокові контракти з двома ключовими футболістами

Обидва гравці уклали угоди на п'ять років.

Київське " Динамо " підписало нові контракти з воротарем Георгієм Бущаном та захисником Іллею Забарним.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначається, що 27-річний голкіпер та 19-річний оборонець поставили свої підписи під новими угодами, які розраховані на п'ять років.

Бущан виступає за першу команду "Динамо" від 2017 року. З тих пір голкіпер провів 92 матчі за столичний колектив. У поточному сезоні 27-річний воротар пропустив сім голів у восьми матчах команди Мірчі Луческу в усіх турнірах.

Що стосується Забарного, то він дебютував за основу киян у вересні 2020 року. З тих пір талановитий захисник провів 48 матчів за "Динамо" (один гол). У поточному сезоні Забарний зіграв в 12 поєдинках команди Мірчі Луческу.

"Динамо" лідирує в поточному сезоні української Прем'єр-ліги. Після 10 турів в активі колектива Луческу 26 очок. Найближчий переслідувач киян, яким є "Шахтар", відстає на три очки;

Наступний матч у рамках внутрішньої першості "Динамо" проведе на виїзді проти "Львова".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання