"Динамо" після вильоту з Кубка України у видовищній "перестрілці" здолало "Олександрію" (відео)

"Динамо" обіграло "Олександрію" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Напружений поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 4:2 .

"Біло-сині" вийшли вперед на 15-й хвилині. Олександр Андрієвський зі штрафного з лівого флангу виконав подачу на ближню стійку, Олександр Караваєв головою скинув на дальню, а там Володимир Бражко злету відправив м'яч у ворота.

На 43-й хвилині підопічні Руслана Ротаня відігралися. Після навісу з кутового захисник "Динамо" Олександр Сирота зіграв головою, а бразильський півзахисник "Олександрії" Джевані на дальній стійці переправив м'яч у сітку.

Однак уже в наступній атаці кияни повернули собі перевагу в рахунку – Владислав Ванат у падінні на ближній стійці замкнув простріл від Андрія Ярмоленка.

На самому старті другого тайму олександрійці вдруге в цьому матчі відновили паритет. На 47-й хвилині Владислав Калитвинцев навісив зі штрафного з лівого флангу, Караваєв вибив м'яч, але Данило Скорко на підбиранні чудовим дальнім ударом поцілив у лівий нижній кут.

"Біло-сині" великими зусиллями намагалися вирвати перемогу і на 83-й хвилині втретє повели в рахунку. Після навісу з кутового Ванат скинув головою на дальню стійку, де Бражко вколотив м'яч під поперечину, оформивши дубль у поєдинку.

А в компенсований час Віталій Буяльський встановив остаточний рахунок у матчі, з меж воротарського замкнувши передачу з лівого краю штрафного від Владислава Кабаєва.

Після цього матчу "Динамо" (15 очок) посідає п'яте місце в УПЛ, але має три гри в запасі. "Олександрія" (8 балів) розташовується на 13-й позиції. Лідирує в чемпіонаті з 18 пунктами "Шахтар".

У наступному турі команда Мірчі Луческу 6 жовтня на виїзді зіграє з "Поліссям", а підопічні Ротаня днем пізніше в гостях зустрінуться з ЛНЗ.

Нагадаємо, цього тижня обидва клуби грали матчі 1/8 фіналу Кубка України. "Олександрія" вирвала перемогу над "Рухом", а "Динамо" зазнало сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіло з турніру.

Читайте також:

"Оболонь" після перемоги над "Динамо" в Кубку України обіграла аутсайдера УПЛ (відео)

Суперкамбек за 5 хвилин: "Кривбас" поступився "Руху" та не скористався шансом очолити УПЛ (відео)

Друга поспіль втрата очок: "Шахтар" неочікувано програв "Ворсклі" в матчі УПЛ (відео)