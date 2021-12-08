"Динамо" подовжило контракт із талановитом футболістом, який наводить шерех в юнацькій Лізі чемпіонів

Його нова угода розрахована на п'ять років.

Київське " Динамо " оголосило про подовження контракту з юним футболістом - Самбою Діалло.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначається, що нова угода з 18-річним форвардом розрахована на п'ять років. Сенегальський вінгер риєднався до "Динамо" у серпні цього року, підписавши контракт на один рік. Наразі у чемпіонаті України серед юнацьких команд сенегалець є найкращим бомбардиром команди, забивши 10 м'ячів (у 13 проведених матчах).

Окрім того, він наразі досить потужно виступає в Юнацькій лізі УЄФА, де вже встиг відзначитися п'ятьма забитими голами в п'яти поєдинках. За цим показником він ділить першість з англійцем Макеті ("Манчестер Сіті"), французом Гассамою (ПСЖ) та бельгійцем Сандрою ("Брюгге").

Саме до матчу юнацької Ліги чемпіонів наразі готується Діалло. 8 грудня "Динамо U-19" проведе виїзну дуель з португальською "Бенфікою", яка розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Нічия та тим паче перемога гарантують юнакам "біло-синіх" перше місце в квартеті.

Додамо, що 8 грудня о 22:00 зіграють дорослі команди "Динамо" та "Бенфіки". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.