"Динамо" подовжило контракт зі своїм капітаном: відомі деталі угоди

Нова угода 31-річного півзахисника збірної України зі столичним клубом розрахована на три роки - до літа 2025 року з можливістю подальшої пролонгації.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Сидорчук виступає за "Динамо" від 2013 року. Разом з киянами хавбек чотири рази ставав чемпіоном України, стільки ж разів вигравав національний Кубок і Суперкубок країни. Наразі Сидорчук є каптіаном столичного клубу.

На рахунку півзахисника 183 матчі (17 голів) в українській Прем'єр-лізі, 31 матч (1 гол) у Кубку України, 72 поєдинки (2 голи) в єврокубках у складі киян, а також 37 офіційних матчів (3 голи) за національну збірну України.

У сезоні-2021/22 півзахисник провів 23 матчі за "біло-синіх" у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оприлюднило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче".

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