"Динамо" поступилося "Арісу" в першому матчі кваліфікації Ліги конференцій

Київське "Динамо" зазнало поразки від грецького "Аріса" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Зустріч у Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" завершилася з рахунком 1:0 .

Перший тайм поєдинку минув без забитих голів, хоча грецька команда атакувала більше за киян – за перші 45 хвилин підопічні Мірчі Луческу завдали лише одного удару по воротах проти п'яти у суперника.

Упродовж зустрічі "Динамо" мало перевагу у володінні м'ячем, однак створити нічого небезпечного біля воріт "Аріса" так і не вдалося.

Своєю чергою господарі на 69-й хвилині забили єдиний і переможний м'яч. Після удару головою Фабіано м'яч влучив у руку Олександру Сироті – арбітр пизначив пенальті. Луїс Пальма з 11-метрової позначки пробив у лівий кут – Георгій Бущан дотягнувся до м'яча, але відбити його не зумів.

Варто зазначити, що "Аріс" мав ще кілька хороших моментів, але київський клуб у непростих ситуаціях врятував Бущан.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Арісом" заплановано на 17 серпня в румунському Бухаресті.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан). У першому поєдинку стамбульський клуб на виїзді виграв ыз рахунком 1:3.

Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", завершить виступи в єврокубках.

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