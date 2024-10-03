"Динамо" поступилося "Гоффенгайму" в другому матчі основного раунду Ліги Європи (відео)

Київське "Динамо" зазнало поразки від "Гоффенгайма" в матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок у німецькому місті Зінсгайм завершився з рахунком 2:0 .

Представник Бундесліги відкрив рахунок у середині першого тайму. На 22-й хвилині Адам Гложек розстріляв ворота Георгія Бущана після передачі Валентена Жандре з правого флангу.

На 60-й хвилині німецький клуб зміцнив свою перевагу в рахунку. Гложек обігрався з Андреєм Крамаричем та з напівкола штрафного відправив м'яч у правий нижній кут, оформивши дубль.

Переламати перебіг зустрічі "біло-сині" не зуміли, завдавши за весь матч лише один удар у площину воріт проти шести у суперника. За загальною кількістю ударів рахунок 19:8 на користь команди Пеллегріно Матараццо.

Огляд матчу "Гоффенгайм" – "Динамо"

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У стартовому турі другого за престижністю євротурніру "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), а "Гоффенгайм" зіграв унічию з данським "Мітьюлландом" (1:1).

У третьому турі Ліги Європи підопічні Олександра Шовковського 24 жовтня на виїзді зіграють з італійською "Ромою" українського форварда Артема Довбика, а "Гоффенгайм" того ж дня у гостях позмагається з португальським "Порту".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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