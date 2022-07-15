"Динамо" поступилося в останньому спарингу перед дуеллю з "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" зазнало поразки від бельгійського "Антверпена" у товариському поєдинку на літньому тренувальному зборі.

Зустріч на арені "Bosuilstadion" в Антверпені завершилася на користь бельгійського клубу з рахунком 2:1 .

Перемогу господарям поля забезпечили голи Янссена (7 хвилина) та Бенсона (71 хвилина). Підопічні Мірчі Луческу відповіли лише забитим м'ячем Віктора Циганкова на 40-й хвилині.

Зазначимо, що цей поєдинок відбувся в рамках благодійного турне "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Для обох команд поєдинок став генеральною репетицією перед стартом у новому сезоні єврокубків. "Динамо" 20 липня проведе в польському Лодзі номінально домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче", а днем пізніше "Антверпен" прийме на своїй арені "Дріту" з Косова в рамках відбору Ліги конференцій.

Раніше "біло-сині" перемогли дубль "Ліона" (3:1), але розгромно програли основному складу французького клубу (0:3).

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