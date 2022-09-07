"Динамо" потрапило до топ-10 клубів-рекордсменів Ліги Європи за кількістю набраних очок

"Біло-сині" потрапили до переліку клубів-рекордсменів за кількістю набраних очок, які були здобути за весь час у ЛЄ.

Футболісти столичного колективу розташувалися восьмому місці, маючи в своєму активі 78 очок. Підопічні Мірчи Луческу розташувалися між двох португальських грандів - "Спортингом" (79) та "Бенфікою" (76), від якою вилетіли в цьогорічному плейоф відбору Ліги чемпіонів.

Зазначається, що за весь час у Лізі Європи "Динамо" наразі провело 70 поєдинків, у яких здобуло 27 перемог, 24 рази зіграло внічию та ще 19 разів поступилося. Різниця забитих та пропущених становить 103-84.

Лідером є ексволодар Ліги Європи іспанський "Вільярреал" (118). На другому місці ще один іспанський колектив - "Севілья" (102). Андалусійці цілих чотири рази підіймали над головою трофей ЛЄ. Третя сходинка належить австрійському "Зальцбургу" (91).

Додамо, що наразі "Динамо" готується саме до поєдинку Ліги Європи. У четвер, 8 вересня, "біло-сині" в рамках 1-го туру групової стадії змагань у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" зустрінуться з турецьким "Фенербахче". Початок гри - о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

В іншому протистоянні групи кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака удома прийматиме французький "Ренн". Ця гра також розпочнеться о 19:45 за Києвом;

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК, "Ренн" - "Фенербахче".

Додамо, що "біло-сині" та стамбульці вже перетиналися цього єврокубкового сезону. В рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло "Фенербахче" (0:0, 2:1).

Читайте також:

Фенербахче - Динамо: де дивитися і які прогнози букмекерів на матч Ліги Європи

Без новачка, але з Циганковим: "Динамо" оголосило заявку на виїзну гру з "Фенербахче" у Лізі Європи

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу