"Динамо" програло другий матч поспіль на тренувальних зборах у Туреччині (відео)

У понеділок, 29 січня, київське "Динамо" у своєму другому спарингу на зимових тренувальних зборах у Туреччині поступилося варшавській "Легії". Контрольна зустріч завершилася з рахунком 1:3 .

Першою в цьому поєдинку забила польська команда – Ернест Мучі відзначився голом на 31-й хвилині. Через три хвилини "біло-сині" відігралися зусиллями Матвія Пономаренка.

Перед перервою "Легія" знову вийшла вперед – на 45-й хвилині точного удару завдав Рафал Августиняк.

У другому таймі кияни пропустили втретє. Остаточний рахунок гри на 55-й хвилині встановив Блаж Крамер.

Огляд матчу "Динамо" – "Легія"

Зазначимо, що "Динамо" зазнало другої поразки поспіль на зборах у Туреччині. У першому товариському матчі підопічні Олександра Шовковського поступилися клубу "Балкані" (Косово) з рахунком 0:2.

Наступний контрольний поєдинок "Динамо" проведе у вівторок, 30 січня, проти "Пахтакора" з Узбекистану.

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): у 18-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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