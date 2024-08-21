"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

Київське "Динамо" програло австрійському "Зальцбургу" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Люблін" у польському Любліні завершився з рахунком 0:2 .

У першому таймі віцечемпіон Австрії створив собі мінімальну перевагу в рахунку. На 29-й хвилині Нене Доржелес з меж штрафного низом пробив у правий кут після помилки Дениса Попова та передачі на хід від Мусси Єо.

На старті другої половини зустрічі "Зальцбург" забив вдруге. Олександр Караваєв у власному штрафному майданчику збив Єо, після чого Мауріц К'єргор на 49-й хвилині реалізував пенальті, з 11-метрової позначки розвівши м'яч і Георгія Бущана по різних кутах.

На 57-й хвилині "біло-сині" ледь не пропустили третій м'яч. У швидкій контратаці Оскар Глух впритул розстрілював ворота "Динамо", але Бущан здійснив неймовірний сейв.

Команда Олександра Шовковського намагалася вибратися зі скрутного становища та створила кілька хороших моментів, але не змогла їх реалізувати. Найкращий шанс мав Попов, але на 83-й хвилині ударом головою влучив у стійку після подачі Олександра Піхальонка з кутового.

Огляд матчу "Динамо" – "Зальцбург"

Матч-відповідь між клубами відбудеться у вівторок, 27 серпня, у Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

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