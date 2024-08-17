"Динамо" пропустило на 42-й секунді, але здобуло вольову перемогу над "Карпатами" в УПЛ (відео)

"Біло-сині" виграли другий поспіль матч на старті нового сезону чемпіонату України.

"Динамо" обіграло "Карпати" в матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:3 .

Уже на 42-й секунді зустрічі "леви" вийшли вперед – Олег Очеретько з меж штрафного в один дотик замкнув передачу Євгена Підлепенця з правого флангу.

У середині першого тайму кияни відігралися – на 23-й хвилині Олександр Піхальонок з допомогою рикошету дальнім ударом спрямував м'яч під поперечину.

Після перерви команда Олександра Шовковського повела в рахунку – на 58-й хвилині Владислав Ванат пробив низом у дальній кут після передачі Миколи Шапаренка.

У компенсований час, на 90+2-й хвилині, "біло-сині" втретє вразили ворота суперника. Пенальті реалізував Андрій Ярмоленко.

Огляд матчу "Карпати" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це друга поспіль перемога на старті нового сезону чемпіонату України. Минулого туру столичний клуб обіграв рівненский "Верес".

Зазначимо, що поєдинок першого туру УПЛ, у якому динамівці мали зустрітися з "Олександрією", було перенесено.

Далі на "Динамо" чекають матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга", які відбудуться 21 і 27 серпня. Через участь киян у єврокубках їхній поєдинок 4-го туру чемпіонату України з полтавською "Ворсклою" також перенесли.

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