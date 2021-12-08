"Динамо" проти Яремчука: стартові склади на прощальний матч "біло-синіх" у Лізі чемпіонів

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Португальська "Бенфіка" та київське "Динамо" оголосили стартові склади на матч 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 8 грудня, на стадіоні "Ештадіу Да Луш" в Лісабоні.
Зазначимо, що український форвард "орлів" Роман Яремчук вийде з перших хвилин на поєдинок з киянами. Він зіграє проти свого колишнього клубу, адже перебував у структурі "біло-синіх" від 2007 до 2017 року.
"Бенфіка": Влаходімос, Андре Алмейда, Отаменді, Вертонген, Жілберто, Жоау Маріу, Вайгль, Піцці, Грімальдо, Рафа Сілва, Яремчук
Запасні: Елтон Лейте, Мейте, Діогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабт, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Морато, Ферру, Нуньєс, Евертон, Сеферович
"Динамо": Бущан, Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Гармаш
Запасні: Бойко, Шабанов, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, де Пена, Леднєв, Вітіньо, Антюх, Рамірес, Кулач, Шкурін
Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.
Читайте також: Бенфіка - Динамо: де дивитися та на кого ставлять букмекери в матчі Ліги чемпіонів
- Для столичного колективу матч із португальцями не має жодного турнірного значення, адже вони вже точно будуть останніми в квартеті. Таким чином, "Динамо" залишається без єврокубкової весни. Після п'яти зіграних матчів у групі в активі "Динамо" лише один набраний пункт;
- "Бенфіка", своєю чергою, має п'ять балів та йде третьою. У разі перемоги над киянами та невиграшу "Барселони" в паралельній виїзній дуелі з мюнхенською "Баварією", саме португальці вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи;
- У Києві "Динамо" та "Бенфіка" розписали безгольову нічию, а головний арбітр за допомогою VAR скасував забитий м'яч киян на останніх хвилинах.