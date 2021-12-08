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"Динамо" проти Яремчука: стартові склади на прощальний матч "біло-синіх" у Лізі чемпіонів

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"Динамо" проти Яремчука: стартові склади на прощальний матч "біло-синіх" у Лізі чемпіонів

ФК Динамо Київ

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Португальська "Бенфіка" та київське "Динамо" оголосили стартові склади на матч 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 8 грудня, на стадіоні "Ештадіу Да Луш" в Лісабоні.

Зазначимо, що український форвард "орлів" Роман Яремчук вийде з перших хвилин на поєдинок з киянами. Він зіграє проти свого колишнього клубу, адже перебував у структурі "біло-синіх" від 2007 до 2017 року.

"Бенфіка": Влаходімос, Андре Алмейда, Отаменді, Вертонген, Жілберто, Жоау Маріу, Вайгль, Піцці, Грімальдо, Рафа Сілва, Яремчук

Запасні: Елтон Лейте, Мейте, Діогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабт, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Морато, Ферру, Нуньєс, Евертон, Сеферович

"Динамо": Бущан, Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Гармаш

Запасні: Бойко, Шабанов, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, де Пена, Леднєв, Вітіньо, Антюх, Рамірес, Кулач, Шкурін

Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

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  • Для столичного колективу матч із португальцями не має жодного турнірного значення, адже вони вже точно будуть останніми в квартеті. Таким чином, "Динамо" залишається без єврокубкової весни. Після п'яти зіграних матчів у групі в активі "Динамо" лише один набраний пункт;
  • "Бенфіка", своєю чергою, має п'ять балів та йде третьою. У разі перемоги над киянами та невиграшу "Барселони" в паралельній виїзній дуелі з мюнхенською "Баварією", саме португальці вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи;
  • У Києві "Динамо" та "Бенфіка" розписали безгольову нічию, а головний арбітр за допомогою VAR скасував забитий м'яч киян на останніх хвилинах.
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