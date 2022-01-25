Динамо - Реал Мурсія: онлайн-відеотрансляція спарингу киян у зимове міжсезоння

Команда Мірчі Луческу продовжує готуватися до весняної частини сезону.
У вівторок, 25 січня, київське "Динамо" проведе черговий контрольний матч на зборах в Іспанії.
Суперником команди Луческу став клуб іспанської Сегунди B "Реал Мурсія".
Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.
До вашої уваги онлайн-відеотрансляція гри чемпіона України з іспанським колективом.
Наступний контрольний поєдинок команда Луческу проведе 27 січня. Суперником киян буде "Буде-Глімт" (Норвегія). Початок гри - о 12:00 за київським часом.
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
Читайте також:
Яскравий дебют бразильського новачка: "Шахтар" у вольовому стилі виграв перший матч 2022 року
Грецький клуб присвятив перемогу українському футболісту та ще двом гравцям - усіх спіткала трагедія
"Вважають нас своїми рабами": український футболіст висловився про роботу у Польщі