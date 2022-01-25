Динамо - Реал Мурсія: онлайн-відеотрансляція спарингу киян у зимове міжсезоння

Динамо - Реал Мурсія: онлайн-відеотрансляція спарингу киян у зимове міжсезоння

Команда Мірчі Луческу продовжує готуватися до весняної частини сезону.

У вівторок, 25 січня, київське "Динамо" проведе черговий контрольний матч на зборах в Іспанії.

Суперником команди Луческу став клуб іспанської Сегунди B "Реал Мурсія".

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція гри чемпіона України з іспанським колективом.

Наступний контрольний поєдинок команда Луческу проведе 27 січня. Суперником киян буде "Буде-Глімт" (Норвегія). Початок гри - о 12:00 за київським часом.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

Читайте також:

Яскравий дебют бразильського новачка: "Шахтар" у вольовому стилі виграв перший матч 2022 року

Грецький клуб присвятив перемогу українському футболісту та ще двом гравцям - усіх спіткала трагедія

"Вважають нас своїми рабами": український футболіст висловився про роботу у Польщі