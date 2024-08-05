Динамо – Рейнджерс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського продовжує боротьбу за вихід до основної стадії найпрестижнішого єврокубка.
У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" зіграє з шотландським "Рейнджерс" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Команда Олександра Шовковського у статусі срібного призера УПЛ стартувала в новому євросезоні з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де розтрощила сербський "Партизан" з рахунком 9:2 за сумою двох матчів. У номінально домашній грі "Динамо" знищило белградський клуб з рахунком 6:2, а потім на виїзді розбило суперника з рахунком 3:0.
"Рейнджерс" минулого сезону посів друге місце у чемпіонаті Шотландії, завдяки чому отримав право позмагатися у третьому відбірковому раунді ЛЧ-2024/25.
Де дивитися матч Динамо – Рейнджерс
В Україні поєдинок "Динамо" – "Рейнджерс" у прямому ефірі покажуть телеканали 2+2 та Динамо TV, офіційний Youtube-канал "біло-синіх", а також Youtube-канал FootballHub.
Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рейнджерс" також буде доступна на нашому сайті.
Прогнози букмекерів на матч Динамо – Рейнджерс
За оцінками українського ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом першого матчу є "Динамо". На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 2,21. Нічия – 3,65. Виграш шотландського клубу – 3,30.
Водночас однаково оцінюються шанси команд на вихід до наступної стадії. Коефіцієнт на тріумф і "Динамо, і "Рейнджерс", у двоматчевій дуелі дорівнює 1,91.
Матч-відповідь між клубами відбудеться у вівторок, 13 серпня, на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Рейнджерс" вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де побореться за путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).
Той, хто програє в парі "Динамо" – "Рейнджерс", автоматично потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.
Усі найцікавіші футбольні матчі та змагання з інших видів спорту можна знайти в лінії українського ліцензійного букмекера Favbet.
Читайте також:
"Кривбас" і "Челсі" з Мудриком дізналися можливих суперників у раунді плейоф відбору Ліги конференцій
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: розклад і результати всіх матчів
"Кривбас" отримав потенційного суперника у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи