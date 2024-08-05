Динамо – Рейнджерс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського продовжує боротьбу за вихід до основної стадії найпрестижнішого єврокубка.

У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" зіграє з шотландським "Рейнджерс" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Команда Олександра Шовковського у статусі срібного призера УПЛ стартувала в новому євросезоні з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де розтрощила сербський "Партизан" з рахунком 9:2 за сумою двох матчів. У номінально домашній грі "Динамо" знищило белградський клуб з рахунком 6:2, а потім на виїзді розбило суперника з рахунком 3:0.

"Рейнджерс" минулого сезону посів друге місце у чемпіонаті Шотландії, завдяки чому отримав право позмагатися у третьому відбірковому раунді ЛЧ-2024/25.

Де дивитися матч Динамо – Рейнджерс

В Україні поєдинок "Динамо" – "Рейнджерс" у прямому ефірі покажуть телеканали 2+2 та Динамо TV, офіційний Youtube-канал "біло-синіх", а також Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рейнджерс" також буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Рейнджерс

За оцінками українського ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом першого матчу є "Динамо". На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 2,21. Нічия – 3,65. Виграш шотландського клубу – 3,30.

Водночас однаково оцінюються шанси команд на вихід до наступної стадії. Коефіцієнт на тріумф і "Динамо, і "Рейнджерс", у двоматчевій дуелі дорівнює 1,91.

Матч-відповідь між клубами відбудеться у вівторок, 13 серпня, на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Рейнджерс" вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де побореться за путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).

Той, хто програє в парі "Динамо" – "Рейнджерс", автоматично потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.

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