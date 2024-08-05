Динамо – Рейнджерс: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Дивіться у прямому ефірі перший поєдинок "біло-синіх" проти віцечемпіона Шотландії.

У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" зустрінеться з шотландським "Рейнджерс" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Команда Олександра Шовковського у статусі срібного призера УПЛ стартувала в новому євросезоні з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де розтрощила сербський "Партизан" з рахунком 9:2 за сумою двох матчів.

"Рейнджерс" минулого сезону посів друге місце у чемпіонаті Шотландії, завдяки чому отримав право позмагатися у третьому відбірковому раунді ЛЧ-2024/25.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "Динамо" – "Рейнджерс".

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 13 серпня, на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Початок – о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння "Динамо" – "Рейнджерс" у раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів позмагається за путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).

Переможений у двоматчевій дуелі між "Динамо" та "Рейнджерс" одразу потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.

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