"Динамо" розбило "Верес" і знову наблизилося до "Шахтаря" у боротьбі за чемпіонство (відео)

"Біло-сині" забили у ворота рівненського клубу три м'ячі без відповіді.

"Динамо" розгромно перемогло "Верес" у перенесеному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві закінчився з рахунком 3:0 .

Команда Олександра Шовковського вийшла вперед на 40-й хвилині зустрічі. Голкіпер гостей Вадим Ющишин відбив м'яч перед собою після удару Володимира Бражка зі штрафного, а Андрій Ярмоленко вдало зіграв на добиванні.

У другому таймі "біло-сині" розвинули свою перевагу. На 80-й хвилині Матвій Пономаренко з меж штрафного розстріляв ворота після передачі Назара Волошина.

А крапку в цьому матчі на 84-й хвилині поставив Володимир Шепелєв, забивши вже у порожні ворота. Другий асист заніс до свого активу Волошин.

Огляд матчу "Динамо" – "Верес"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Динамо" (60 очок) залишилося на другому місці в УПЛ. Кияни скоротили відставання від лідера "Шахтаря" до чотирьох балів. "Верес" (20 пунктів) перебуває на 14-й позиції, в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У наступних поєдинках чемпіонату України "біло-сині" 5 травня приймуть "Колос", а підопічні Олега Шандрука днем пізніше зіграють вдома з "Минаєм", який з 19 балами також веде боротьбу за право залишитися в УПЛ.

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