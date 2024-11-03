"Динамо" розгромило "Інгулець" у матчі з 7 голами та повернулося на вершину УПЛ (відео)

"Динамо" розгромило "Інгулець" у домашньому матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 5:2 .

Уже на третій хвилині зустрічі "біло-синіх" вивів уперед Владислав Ванат. На 25-й хвилині перевагу киян подвоїв Владислав Кабаєв. На 34-й хвилині петровці відповіли голом Сергія Кисленка.

Наприкінці першого тайму підопічні Олександра Шовковського довели справу до розгрому. На 39-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав гравець гостей Станіслав-Нурі Малиш. А на 44-й хвилині Ванат забив свій другий гол, оформивши дубль.

Після перерви "Інгулець" скоротив відставання – на 58-й хвилині своїм уже третім автоголом у нинішньому сезоні відзначився 19-річний оборонець столичного клубу Тарас Михавко.

Проте на 74-й хвилині динамівці повернули собі гандикап у три м'ячі – результативного удару завдав Микола Шапаренко.

Огляд матчу "Динамо" – "Інгулець"

Завдяки цій перемозі "Динамо" (29 очок) повернуло собі лідерство в УПЛ. "Біло-сині" посунули на друге місце "Олександрію", яку випереджають за додатковими показниками. "Інгулець" (5 пунктів) залишився на останній сходинці турнірної таблиці.

У наступному турі УПЛ підопічні Шовковського 10 листопада приймуть "Полісся", а команда Василя Кобіна 8 листопада на виїзді зіграє з "Лівим Берегом".

Перед цим "Динамо" у четвер, 7 листопада, протистоятиме угорському "Ференцварошу" в поєдинку 4-го туру основної стадії Ліги Європи.

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