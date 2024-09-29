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"Динамо" розгромило "Лівий Берег" та повернулося на вершину УПЛ (відео)

"Динамо" розгромило "Лівий Берег" та повернулося на вершину УПЛ (відео)

"Лівий Берег" – "Динамо" / Фото: ФК "Лівий Берег"

"Біло-сині" не зіткнулися з проблемами в поєдинку проти новачка елітного дивізіону.

"Динамо" розбило "Лівий Берег" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Києві завершився з рахунком 0:3.

Уже на 8-й хвилині зустрічі "біло-сині" відкрили рахунок – після подачі з кутового та відскоку забив 19-річний захисник Тарас Михавко, для якого це цей гол став дебютним у кар'єрі.

На 19-й хвилині "Динамо" могло збільшувати свою перевагу, але гол п'ятою Андрія Ярмоленка було скасовано через офсайд.

У другій половині матчу підопічні Олександра Шовковського забили ще два м'ячі. Спочатку на 62-й хвилині відзначився Володимир Бражко.

А потім вже у компенсований час, на 90+1-й хвилині, Валентин Рубчинський зробив рахунок розгромним.

Зазначимо, що новачок елітного дивізіону догравав поєдинок у меншості – на 80-й хвилині другу жовту картку заробив Валерій Самар.

Огляд матчу "Лівий Берег" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Динамо" (19 очок) повернулося на перше місце в УПЛ. "Біло-сині" за додатковими показниками випереджають "Олександрію". Своєю чергою, "Лівий Берег" з 6 балами йде на 13-й позиції.

Наступний матч динамівці проведуть 3 жовтня на виїзді проти німецького "Гоффенгайма" в Лізі Європи, а потім 6 жовтня приймуть "Кривбас" у чемпіонаті України. "Лівий Берег" 5 жовтня зіграє гостьовий поєдинок УПЛ з "Колосом".

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