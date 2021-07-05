"Динамо" розгромило любителів на зборах у Швейцарії: зірковий новачок оформив дубль (відео)

"Динамо" розгромило любителів на зборах у Швейцарії: зірковий новачок оформив дубль (відео)

"Біло-сині" здобули першу перемогу цього літа.

Київське "Динамо" провело третій товариський матч на першому навчально-тренувальному зборі у Швейцарії. Команда Мірчі Луческу розбила представника регіональної ліги Франції "US Divonne" - 5:0.

Форвард Владислав Кулач, який перебуває на перегляді в столичному клубі, відзначився дублем. На 18-й хвилині він замкнув простріл Владислава Дубінчака.

На 60-й хвилині найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ оформив дубль ударом з пенальті, який сам і заробив.

Ще по голу у ворота французьких аматорів забили Вікентій Волошин (13'), Георгій Цитаїшвілі (68') та Владислав Ванат (86').

Зазначимо, що в перших двох контрольних матчах на зборах "біло-сині" не здобули жодної перемоги. У першому поєдинку підопічні Луческу видали гольову перестрілку з "Базелем" (4:4), а в другому зіграли внічию з "Лозанною-Спорт" (1:1).

Останній спаринг на першому зборі підопічні Луческу проведуть у середу, 7 липня, проти швейцарського "Люцерна".

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"Динамо" в минулому сезоні виграло всі внутрішні трофеї в Україні - Чемпіонат, Кубок і Суперкубок.

Нову кампанію "біло-сині" розпочнуть 24 липня матчем за Суперкубок України з "Шахтарем".

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