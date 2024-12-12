"Динамо" розгромно програло "Реал Сосьєдаду" і втратило шанси на вихід до плейоф Ліги Європи (відео)

Команда Олександра Шовковського залишилася на останньому місці у турнірі, зазнавши шостої поразки поспіль.

Київське "Динамо" розгромно програло іспанському "Реал Сосьєдаду" в матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 3:0 .

Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі. Захисник "біло-синіх" Денис Попов вдарив по ногах Мікеля Оярсабаля у власному штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Сам постраждалий з 11-метрової позначки не зумів переграти Георгія Бущана, але виявився першим на добиванні й відправив м'яч у ворота.

На 24-й хвилині баски подвоїли свою перевагу в рахунку. Шералдо Бекер завдав сильного удару з лівого кута воротарського і м'яч рикошетом від оборонця киян Крістіана Біловара залетів до ближньої "дев'ятки".

А вже на 33-й хвилині іспанський клуб зробив рахунок розгромним. Оярсабаль отримав м'яч у штрафному майданчику "Динамо", обійшов Попова і пробив під поперечину, оформивши дубль.

Відповісти хоча б одним голом динамівці не зуміли. Таким чином, "Реал Сосьєдад" здобув розгромну перемогу.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для підопічних Шовковського це шоста поразка поспіль у нинішньому сезоні Ліги Європи. За два тури до кінця "біло-сині" достроково втратили шанси на вихід до плейоф.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1), зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4) та поступилося "Вікторії" Пльзень (1:2).

Після шести турів кияни посідають останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Динамо" залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

Попереду на київський клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги Європи, які відбудуться вже наступного року: "біло-сині" 21 січня зіграють з турецьким "Галатасараєм", а 30 січня протистоятимуть латвійському РФШ.

"Реал Сосьєдад" (10 очок) після перемоги над українською командою піднявся на 12-ту позицію турнірної таблиці Ліги Європи.

Баски завершать основний етап Ліги Європи виїзним поєдинком з італійським "Лаціо" (23 січня) та домашнім матчем з грецьким ПАОКом (30 січня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

"Рома" з Довбиком розгромила "Брагу" та наблизилася до плейоф Ліги Європи (відео)

"Челсі" без Мудрика розібрався з "Астаною" та закріпив своє лідерство у Лізі конференцій (відео)

"Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Баварії" в Лізі чемпіонів (відео)